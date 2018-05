SBT – Carinha de Anjo – Flávio ameaça agredir a mãe, mas Adolfo aparece e intervém

Bárbara e Frida decidem fazer uma rota alternativa das freiras e demais colegas da escola que estão em passeio em um parque. Ribeiro revela para Peixoto que Haydee está mudada e arrependida. Adolfo recebe Haydee no apartamento dos Lários e a mulher se emociona. O homem diz não conseguir pensar em mais ninguém. Bárbara perde os óculos em um brinquedo alto e fica assustada. Haydee elogia a comida preparada por Adolfo, enquanto o homem conta que está apaixonado por ela.



Adolfo comenta que Gustavo está separado de Cecília por conta de algumas fotos que deve ser fruto de uma armação para separá-los. Haydee vê as fotos e diz para Adolfo que lembra que a mulher das imagens esteve em sua casa para falar com Flávio. Os dois vão correndo para a casa dela, pois Haydee possui uma gravação do acontecimento.



Um empresário pede para falar com Cristóvão e diz que os árabes estão de volta ao Brasil e querem falar com ele, desde o último contrato. Cristóvão não entende o ocorrido, pois quem fechou o negócio com os árabes foi um homem que usou o nome dele em vão. Cristóvão então finge que sabe de tudo para poder provar que é inocente para Gustavo. Haydee mostra o vídeo com áudio da negociação de Flávio para separar Cecília e Gustavo. A mulher pede para Adolfo mostrar o vídeo para Gustavo e Cecília, pois possui a obrigação de fazer o que é certo. Bárbara é resgatada com a ajuda de Dulce Maria e fica chateada que Frida lhe largou sozinha.



Bárbara abraça Dulce e lhe agradece. Inácio e Diana anunciam para Zeca e Miguel que eles vão gravar um CD por uma gravadora. Cristóvão conta para Cecília e Fátima sobre os árabes para confirmar que Leonardo esteve por trás de todo golpe na Rey Café. Cecília vai até a casa de Estefânia para conseguir fotos de seu casamento com objetivo que os árabes indiquem para Cristóvão quem foi fechar o contrato se passado por ele. Haydee expulsa Flávio de casa. Flávio ameaça agredir a mãe, mas Adolfo aparece e intervém.