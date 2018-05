SBT – Carinha de Anjo – Flávio enlouquece e vai morar na rua

Madre Superiora sugere para a mãe de Frida que ela e a pequenina façam terapia. A mulher pede para que a religiosa entregue para as alunas o convite da festa de Frida, mas Madre alerta que é opção de casa uma ir ou não. Flávio enlouquece e vai morar na rua com aparência irreconhecível.



Cecília conta para Dulce Maria que Adolfo vai pedir a namorada em casamento e que a mulher é Haydee, mãe da falecida Nicole. Dulce Maria não gosta da notícia. Frida diz para a mãe que nenhuma colega da escola vai e que gostaria de passar o aniversário apenas com a mãe. Silvestre vê Flávio na rua e se assusta com a aparência do homem.