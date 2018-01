SBT – Carinha de Anjo – Flávio se esconde de Silvana no apartamento de Leonardo

Madre Superiora telefona para Gustavo e diz estar muito preocupada com a venda do terreno. A religiosa pede ajuda dele para compreender o que pode ser feito. Emilio e Juju falam com Rosana e Peixoto que estão com saudade das regras. Todos juntos arrumam a casa. Leonardo cobra Flávio ao dizer que ninguém está falando mal do café. Silvana chega no apartamento do Leonardo e Flávio precisa se esconder para não ser visto.



