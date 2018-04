SBT – Carinha de Anjo – Franciely descobre que Silvestre se passava por cartomante

Dulce Maria faz a lição na sala e pede a ajuda do avô, que resiste, mas acaba ajudando a carinha de anjo. Diana conta que recebeu um e-mail da produção do SBT convidado Miguel e Zé Felipe para se apresentarem ao vivo no programa Domingo Legal. Todos festejam, pois essa será a primeira apresentação da dupla em um programa de rede nacional. Flávio retorna da viagem e diz para Leonardo que não há como provar que o equipamento de Tereza foi danificado, pois o mesmo não está na fazenda da família.



Flávio sugere para Leonardo estourar a bomba das falsas fotos de Gustavo com objetivo de acabar com o casamento dele com Cecília. Dr. André revela que a cirurgia foi um sucesso e que Madre Superiora está ótima. Padre Gabriel, irmã Rita, noviça Fabiana e a professora Cecília visitam a Madre Superiora. A religiosa conta que está renovada, ansiosa para voltar e que vai anunciar novidades, como a liberação de internet no colégio.



Silvestre conta para Adolfo que Cecília era noviça até se apaixonar por Gustavo e que sempre foi como uma mãe para Dulce desde que Tereza morreu. Estefânia conversa com Rosana sobre Cassandra. Silvana diz para Gustavo que o administrador de uma das fazendas perguntou se foi tudo bem com o investidor chamado Flávio que veio de São Paulo e fez várias perguntas.



Gustavo diz que não faz questão do que ela está falando e não pediu ou autorizou nada. Silvana conta que irá verificar sobre o que se trata, inclusive com Leonardo, e lhe conta depois. Gustavo pede para Silvana confirmar a presença dele em uma convenção na Bahia, aonde deve ir com Cecília e Dulce Maria. Franciely descobre que Silvestre se fazia passar pela cartomante com quem ela se consultava.