SBT – Carinha de Anjo – Franciely se disfarça para descobrir se Silvestre a ama

Cassandra consegue falar com o pai e diz que Estefânia está no hospital após desmaiar. Cassandra se culpa pelo ocorrido. Frida se nega a pedir desculpa para Bárbara. Silvana telefona para Cristóvão, diz tudo o que escutou de Leonardo e conta estar apavorada. Cristóvão pede calma para Silvana e diz que só assim vão conseguir desmascarar Leonardo. Gustavo chega na sala de Leonardo no momento em que Cristóvão diz que já sabe toda verdade sobre o homem.



Franciely se disfarça como outra mulher para descobrir se Silvestre realmente ama apenas ela. No hospital, o médico avisa Vitor que Estefânia já está acordada, mas está sendo monitorada. Cristóvão conta tudo que sabe para Gustavo e Leonardo tenta dizer que é mentira do advogado. Silvana entra na sala, pede para o chefe acreditar em Cristóvão, pois Leonardo está mentindo.