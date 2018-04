SBT – Carinha de Anjo – Gustavo descobre que Cecília saiu com uma mala, chorando

Flávio conta para Gustavo que já enviou as fotografias para Cecília, que passam a falsa impressão de que ele lhe traiu. Leonardo que isso deve fazer Gustavo não viajar para a convenção na Bahia e com isso ele deve ir até lá para fazer contato com os investidores. Haydee conta para Flávio que irá se encontrar com o homem que anda conversando no aplicativo. Fabiana ensaia as meninas para fazerem uma surpresa para a volta da Madre Superiora. Cecília vê as fotografias e lê a carta que veio junto com as imagens. Cecília chora e se sente uma idiota. Franciely conta para Rosana o que descobriu sobre Silvestre.



Gustavo descobre que Cecília saiu do apartamento com uma mala chorando muito e sem dar satisfação. Haydee recebe mensagem de Antonio (que na verdade é Ribeiro) convidando ela para se encontrarem em uma pizzaria. Haydee coloca óculos escuros e lenço na cabeça. Cecília chega chorando muito e desesperada na casa de Fátima. Cecília diz que foi traída por Gustavo e mostra as fotos para a irmã. Estefânia vai até a casa de Rosana para falar sobre o que ela sabe de Silvestre fingir ser uma cartomante.



Silvestre conta para Gustavo que Cecília foi embora após recebe um envelope sem remetente. Ribeiro está na pizzaria para encontrar a mulher que conheceu no aplicativo. Haydee e Ribeiro finalmente descobrem se tratar um do outro o tempo todo. Os dois se assustam, mas sentam na mesa e conversam. Haydee diz que é uma mulher arrependida do passado e que está começando uma nova etapa em sua vida. Gustavo vai na casa de Fátima e é atendido por Cristóvão. Ele diz que o empresário precisa se conformar que o casamento dele acabou e que os dois podem conversar de homem para homem.