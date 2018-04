SBT – Carinha de Anjo – Gustavo diz para Cristóvão que jamais trairia Cecília

Haydee diz para Peixoto que Flávio sabe fazer as coisas sem deixar nenhuma pista, mas que essa nova Haydee vai virar o jogo. Leonardo vai até a casa de Flávio e diz que está ansioso para saber como Cecília reagiu ao golpe. Gustavo diz para Cristóvão que jamais trairia Cecília e que essas fotos devem ser montagem e uma armação. Cristóvão diz que Gustavo errou ao não comentar sobre a modelo que derramou café nele ter ido no hotel para pedir desculpa. O advogado diz ainda para Gustavo ir para casa, pois ele não vai deixá-lo conversar com Cecília, que está muito abalada.



Franciely diz para Silvestre que descobriu tudo sobre ele mentir para ela e que o namoro dos dois está acabado. Haydee pede para Peixoto não contar nada para Ribeiro sobre o que conversaram e que é difícil entregar o próprio filho, mas que se não tiver jeito, terá que fazer isso. Eles desejam sorte um ao outro na busca pelo amor. Leonardo chega em casa e se assusta ao ver que Silvana estava lá dentro. A secretária questiona porque ele mandou o amigo na fazenda atrás da asa-delta do acidente da Tereza.



Leonardo diz que o tal Flávio é um cliente potencial que gosta de asa-delta e queria encontrar o equipamento para se prevenir futuramente. Leonardo diz ainda que ama Silvana e que ela deveria confiar mais nele. Gustavo chega em casa abalado e é recebido por Estefânia. Silvana diz para Leonardo que Gustavo não irá para a convenção na Bahia e pediu para ele ir no lugar. A secretária conta ainda que irá junto com ele, o que é uma notícia inesperada para Leonardo.