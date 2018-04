SBT – Carinha de Anjo – Gustavo diz que provará à Cecília que as fotos foram armadas

Cecília mostra para a Madre Superiora e o Padre Gabriel as fotos que recebeu. A religiosa diz que ela não pode agir de forma impulsiva. O padre estranha as imagens, pois Gustavo nunca desrespeitou nenhuma mulher. Adolfo decide ir passear no parque e diz para Silvestre lhe acompanhar. Cecília vai conversar com Gustavo, mas não deixa ele encostar nela. A mulher joga as fotos que recebeu no chão.



Gustavo diz que as fotos são uma armação e explica o que aconteceu. Cecília não abre espaço para conversar a respeito e diz que quer o divórcio. Gustavo diz que vai provar para Cecília que tudo não passou de uma armação e que Dulce Maria não pode perceber que eles estão separados. Leonardo vai até a casa de Gustavo e Adolfo vê o rapaz. Silvestre estranha que os dois se conheçam.



Adolfo diz para Leonardo que parece que Gustavo traiu Cecília. Adolfo acaba dizendo que acha Dulce bem engraçadinha. Leonardo inventa que precisa ir embora, pois essa não deve ser uma boa hora para falar com Gustavo.