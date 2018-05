SBT – Carinha de Anjo – Gustavo e Cecília se beijam

Haydee diz ao filho que não pode conviver com alguém que fez e faz tanto mal aos outros. Flávio chora, diz que a mãe vai se arrepender e que ele voltará para se vingar. Gustavo conversa com Padre Gabriel e revela que ficou sabendo que Leonardo mandou mais do que devia na empresa em sua ausência. Lulu conta para Dulce Maria o que escutou sobre a separação de Gustavo e Cecília.



Haydee e Adolfo vão até a casa de Fátima para falar com Cecília. Eles revelam que possuem provas de que Gustavo não fez nada e tudo foi uma armação de Flávio. Mais tarde, Flávio vai ao apartamento de Leonardo, diz que o jogo virou e que ele tem até o final do dia para lhe entregar muita grana para ele ir embora, caso contrário irá revelar para Gustavo toda verdade sobre Flávio.



Madre Superiora conversa com a mãe de Frida para contar sobre o comportamento dela. Cecília vai atrás de Gustavo para pedir perdão ao esposo e diz que foram vítimas de um golpe. Cristóvão diz que não compreende a mando de quem Flávio está agindo. Haydee lembra de uma visita feita por Leonardo assim que Nicole morreu ameaçando eles.



Cristóvão percebe então que está tudo claro e que Leonardo sempre esteve por trás de tudo usando Flávio. Gustavo e Cecília se beijam. Silvana diz para Leonardo que Flávio não para de ligar atrás dele. Leonardo é rude com a secretária, que desconfia.