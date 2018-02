SBT – Carinha de Anjo – Gustavo e Cecília se casam no colégio

Os convidados começam a chegar no colégio para o casamento. Dulce abraça Leonardo e diz que já estava com saudade do tio. O coral das noviças canta durante a entrada dos padrinhos e madrinhas. Gustavo se emociona no altar. Cecília entra com Dulce Maria. No altar montado no jardim do colégio, o casal faz os votos de amor, antes do beijo de recém-casados.



A festa começa em seguida, no começo da noite, e o buffet serve o cardápio preparado por Vitor. Rose (Marcela Rosis) telefona para Vitor e diz que Paula (Carolina Manica) está internada na UTI, para dar seguimento ao tratamento. Paula pede para falar com Vitor pelo telefone e diz que precisa contar a verdade para ele a respeito de Cassandra, que é filha dela com ele. A mulher, antes de desligar, diz que Cassandra não sabe quem é o pai.



