SBT – Carinha de Anjo – Gustavo volta para a Rey Café e se aborrece

Adolfo vai até o apartamento de Haydee, diz que os dois são parecidos e não deve ter sido ao acaso que se encontraram. A mulher afirma que Flávio está enlouquecendo como Nicole e não sabe do que ele é capaz. Adolfo insiste em conversarem em outro lugar.



Juju e Emílio querem que a mãe aceite ser candidata a prefeita de Doce Horizonte. Adolfo revela para Haydee que quis destruir Gustavo, mas percebeu que estava errado. Rosana diz que aceita ser candidata, mas ainda tudo é segredo. Adolfo vê as fotos que Cecília havia recebido sobre Gustavo.



As crianças saem em um passeio escolar em um parque de diversão infantil com as irmãs. Gustavo volta para a Rey Café e fica nervoso ao saber que um concorrente visitou uma das fazendas da empresa. Ribeiro revela para Peixoto que o encontro que teve há tempos atrás havia sido com Haydee.