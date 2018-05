SBT – Carinha de Anjo – Haydee e Adolfo se encontram em um restaurante

Os políticos convidam ela para ser candidata a prefeita devido ao grande perfil ético dela, que é o que as pessoas querem, atualmente. Rogério vai até a casade Vitor para preparar uma torta. Cristóvão e Fátima preparam uma festa deboas-vindas para Lulu.



Os computadores são instalados no colégio de música e Fabiana fica triste aos equipamentos serem colocados na sala de música. Haydee e Adolfo se encontram em um restaurante. A mulher descobre que Adolfo é o avô de Dulce Maria.



Os computados são colocados no quarto de Didi e Fabiana. Diana diz para Inácio que recebeu um telefonema do dono de uma gravadora. Haydee revela para Adolfo que Nicole, sua filha, foi noiva deGustavo, planejou arruinar a família dele pensando no dinheiro, tentou sequestrar Dulce Maria e por fim morreu em um bizarro acidente de avião.



Parte da família Lários se reúne na casa de Gustavo para descobrir qual o sexo do filho que Estefânia espera. Adolfo diz que Haydee não é responsável pelo passado da filha. Haydee vai embora.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.