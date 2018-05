SBT – Carinha de Anjo – Haydee encontra o quarto de Flávio todo quebrado

Estefânia e Solange encontram no quarto de Cassandra pôsteres, corações e montagens de Vitor com Paula, mãe da garota que faleceu. Estefânia fica chocada. Madre Superiora avisa que a partir de agora Lulu fica na semana igual as demais meninas e aos finais de semana na casa de Cristóvão e Fátima, como se fossem seus pais. Todos comemoram.



Dulce Maria fica feliz com a notícia. Haydee encontra o quarto de Flávio todo quebrado. Cassandra fala com Bruna. Flávio assusta Haydee e diz que será duas vezes pior que Nicole. O rapaz garante que irá infernizar a vida de Haydee até ficar com a herança dela e que a partir de agora é ele que manda em tudo.



Haydee fica assustada e chora muito. Solange mostra para Vitor o quarto de Cassandra. Políticos procuram Rosana devido a personagem dela que é sucesso na internet, a SuperPrática.