SBT – Carinha de Anjo – Inácio encontra Diana desmaiada

Diana diz que Inácio jamais vai acreditar no que elas estão dizendo. Fabiana pede a Cecília que fale com Inácio. Madre Superiora vê Fabiana e Dulce voltando ao colégio e pergunta o que aconteceu. Elas dizem que passaram mal, por isso estavam dando uma caminhada. Dulce pede que a Madre chame Estefânia para leva-la ao médico. Cecília fala com Inácio e diz que ele e Diana foram vítimas de um plano maluco. Cecília diz para ele ter uma conversa franca com Diana.



Rosana busca Zeca, Zé Felipe e Miguel no colégio e leva para sua casa. Estefânia chega e Dulce conta tudo o que aconteceu. Zeca e Miguel planejam um susto para dar em Emílio quando ele chegar no seu quarto. Eles o assustam e Emílio não gosta. Estefânia vai falar com Inácio e diz que foi ela quem comprou todos os presentes. Ela e Cecilia convencem o homem a conversar com sua mulher. Os três vão atrás de Diana em sua casa.



Inácio entra no quarto dos meninos e encontra Diana desmaiada. Estefânia leva Diana para o consultório do Dr. André. Ele diz que pode ter sido o estresse, mas é melhor que ela passe a noite no hospital por precaução. Inácio pede que ela fique tranquila que ele cuidará de tudo. Enquanto isso, Cecília, Dulce e Fabiana esperam numa lanchonete do lado de fora.



De volta ao internato, Dulce diz a Fabiana que depois dessa irá abandonar a vida de cupido. Enquanto Diana está internada, Inácio e Pascoal fazem os bolos que estavam encomendados. Inácio vira a noite com a mão na massa. Nicole continua com os preparativos para sequestrar Dulce.