SBT – Carinha de Anjo – Inácio vai à casa de Diana para cantar com Zeca e Miguel

Nicole compra o apartamento onde sua mãe e irmão moram e diz que os dois agora vivem de favor. Leonardo vai à Rey Café e se encontra com Gustavo e Padre Gabriel. A pedido de Dulce, Fabiana liga para Estefânia e pede que ela envie algum presente para Diana, como se fosse um admirador secreto. A intenção é fazer Inácio ficar com ciúme. Leonardo agradece a Gustavo e diz que essa é a oportunidade que ele precisava para recomeçar a vida do zero. Gustavo diz que ele será representante comercial. Padre Gabriel diz que esse é o primeiro passo para que ele recupere a confiança da família.



Pascoal recebe uma entrega de flores para Diana. Dulce e Fabiana dizem que pode ter sido Inácio quem enviou. Pascoal concorda e leva as flores para o amigo. Frida conversa toda simpática com as meninas do colégio e diz que Dulce pode contar com ela. Lúcia diz que não acredita nela. Inácio diz que não foi ele quem comprou as flores e fica preocupado. Nicole diz a sua família que eles poderão continuar na casa desde que façam alguns favores para ela. Franciely vai se consultar com Madame Zoraide, que na verdade é Silvestre disfarçado. Zoraide diz que ela sairá transformada da consulta.



Pascoal entrega as flores a Diana, que fica se perguntando quem enviou. Zé Felipe comemora que o plano tenha entrado em ação. Zoraide fala da vida de Franciely, que fica surpresa. Zoraide diz que nem Ribeiro nem Beto são os homens da vida de Fran. Inácio vai à casa de Diana para cantar com Zeca e Miguel. Ao ver que Diana gostou das flores que recebeu, diz que ficou com dor de cabeça e vai embora. Gustavo diz a Estefânia que se surpreendeu com Leonardo na empresa. Didi conta a Fabiana e Dulce que Pascoal disse que Inácio está morrendo de ciúme de Diana. Juju toma advertência por usar o celular durante a aula.



Rosana conversa com a filha e pede seu boletim. Ao ver que as notas não são boas ela confisca o celular da filha. As duas discutem e Peixoto chega. Leonardo chega em casa e vê Nicole, que o aguarda para falar do plano para acabar com os Lários. Ela diz que primeiro eles precisam tirar Dulce Maria do caminho. Quando todas as meninas já dormiram, Bárbara acorda Frida e diz que o plano de fazer com que pensem que elas brigaram está dando certo. O plano de Nicole e Leonardo é sequestrar Dulce para deixar Gustavo sem chão. Assim, Leonardo poderia assumir a empresa quando recuperar a confiança da família.