SBT – Carinha de Anjo – Já como pai e filha, Cassandra e Vítor se abraçam

Silvana diz para Cristóvão que os árabes querem antecipar a reunião sobre o preço dos cafés. O advogado pede para que a secretária avise que o presidente da empresa está fora do País e marque a reunião apenas para quando ele estiver de volta. A inspetora de polícia Olívia (Noemi Gerbelli) está de volta a delegacia e entrega um relatório para o delegado Peixoto aonde afirma que o policial Ribeiro não têm função além de servir café.



Em particular, Olívia diz ao delegado que acredita também que já chegou o momento dele se aposentar. Silvana conta para Leonardo que Cristóvão mandou remarcar a reunião com os árabes e o homem finge preocupação com a empresa ao dizer que irá conversar com o advogado. Na lua de mel, Gustavo apresenta a culinária típica da região de Bariloche para Cecília, que fica encantada com o sabor.



Leonardo entrega para Flávio a cópia da proposta que os árabes querem discutir com Cristóvão para o filho de Haydee e manda que ele entregue para a empresa concorrente da Rey Café, assim a empresa de Gustavo perderá um importante cliente. Cecília e Gustavo também fazem compras no comércio local. Vitor chega ao hospital no Rio de Janeiro e descobre que Paula faleceu.



Cassandra se depara com Vitor pela primeira vez e lhe abraça. A garota pede para o pai lhe assumir e levá-la para sua casa, pois sempre sonhou com esse momento. Vitor fica em choque e não consegue dizer nada. A garota chora, pede para o pai esquecer dela e vai embora. Dulce Maria tenta se aproximar de Frida.



Em outro dia, Vitor pede desculpa para Cassandra, pelo outro dia no hospital, e conta que irá levá-la para Doce Horizonte. Cassandra pergunta se Estefânia irá se adaptar com ela. Vitor diz que a esposa é compreensiva, embora leve um susto no primeiro momento.



