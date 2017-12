SBT – Carinha de Anjo – Leonardo liga para Estefânia e pede dinheiro

Leonardo conta sua história misteriosa e Nicole aceita a parceria. Eles decidem começar seu plano maligno por Estefânia. Fátima diz a Cristóvão que recebeu uma ligação de seu ex-marido querendo conversar sobre o divórcio. Madre Superiora faz com que as meninas peçam desculpas uma para a outra e as manda para o quarto pensar no que fizeram. Fátima diz ter medo do reencontro com seu ex. Cristóvão diz que ele estará sempre ao lado dela. No café da manhã, Zé Felipe fica triste com a situação dos pais e sai da mesa chorando.



Gustavo pede que Silvestre pinte um quadro dele com Cecília. Flávio diz a Gustavo que está saindo da empresa por ter recebido uma proposta melhor. Silvana conta a Gustavo que Nicole está de volta ao país. Diana não encontra Zé Felipe. Leonardo liga para Estefânia e pede dinheiro. Ele ameaça contar sobre sua existência para Vitor caso ela não lhe dê. Diana encontra Zé Felipe e diz que a relação dela com Inácio só está passando por uma tempestade.



Padre Gabriel conversa com Inácio e diz que ele pode perder uma das melhores coisas que tem na vida. Estefânia se encontra com Leonardo e diz que não vai dar mais dinheiro a ele. Ele pega a bolsa dela e procura dinheiro, mas não encontra. Na verdade, ele pega a chave da casa de Estefânia sem que ela perceba.