SBT – Carinha de Anjo – Madre Superiora conforta Frida após notícia

Paula diz para a amiga que está abalada com sua doença e que as chances de se curar através de seu transplante são mínimas, por isso acha que irá falecer. Paula fala que está feliz de ter visto sua filha crescer e chegar aos 16 anos, mas que até hoje não revelou para Vitor que ele é o pai de Cassandra. As duas irão jantar na casa do chef a convite de Estefânia. Os pais de Frida vão até o colégio e com ajuda de Madre Superiora revelam para a garota que vão se separar.



Páscoal e Antonieta conversam no apartamento de Gustavo. Os dois têm uma conversa franca e abertas aos sentimentos uns dos outros. Madre Superiora conforta Frida, que chora após a notícia dada pelos pais. Antonieta vai embora sem prometer voltar e Páscoal chora. A imprensa chega na empresa e a secretária diz, em off, aos jornalistas, para perguntarem na coletiva sobre a influência de Leonardo Lários para relançar o novo café.



Gustavo, Estefânia e Padre Gabriel não entendem como a imprensa sabe de Leonardo. Cristóvão chama Silvana para uma reunião com ela e diz que a secretária não pode fazer o que fez e aconselha ela a tomar cuidado com Leonardo, pois não conhece o passado do homem. Leonardo diz para Flávio que quer se livrar de Cristóvão. Flávio explica que qualquer dinheiro para o plano é de sua mãe e Leonardo insinua que acidentes acontecem.



