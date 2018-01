SBT – Carinha de Anjo – Madre Superiora informa a todos que a escola será fechada

Madre Superiora avisa as alunas e irmãs que a dona do terreno aonde está o colégio decidiu vender a fazenda após o término do contrato de aluguel, com isso a escola será fechada. Na casa de Inácio todos se reúnem para assistir pela primeira vez na TV o clipe de Miguel e Zeca. Haydee vai até o apartamento de Rosana para jogar várias notas de cem reais pela sala e dizer que quer pagar o que seu antigo marido devia para a mãe de Juju, dando, assim, por encerrado esse assunto.



Rosana diz para os filhos que se o dinheiro for de verdade irá doar para o orfanato onde Emílio morava antes de ser adotado por ela. Leonardo mostra para Silvana um planejamento que fez para a empresa superar a crise. Silvana conversa com Gustavo e diz que Leonardo tem um planejamento e que talvez fosse bom para a Rey Café.



Antonieta volta para a fazenda para conversar com Pascoal e diz que por muitas vezes pensou como teria sido sua vida se tivessem ficado juntos. O jardineiro pede para que ela não venda a fazenda. Antonieta fica chateada por pensar que toda a conversa emotiva foi com segundas intenções. Franciely não pode ir na consulta com a cartomante, que, na verdade, é Silvestre disfarçado, com o objetivo de conquistá-la, e pede para que Estefânia vá em seu lugar.



