SBT – Carinha de Anjo – Madre Superiora se preocupa com o futuro do colégio

Lulu fica encantada com o quarto de Dulce Maria. Bruna consegue uma equipe para gravar o videoclipe de Zeca e Miguel. Peixoto conta sua tática para fazer com que Juju e Emílio sigam regras sem serem cobrados para cumpri-las. Haydee fica preocupada com Flávio após emprestar dinheiro para ele. O rapaz havia inventado que fez um exame caro e precisava de dinheiro, porém, na verdade, a quantia foi usada para pagar as pessoas que irão falar mal do café novo de Gustavo.



Madre Superiora descobre que a dona da fazenda onde está o colégio recebeu uma proposta para vender o terreno. O advogado explica que o colégio tem prioridade na compra, embora o valor seja bem alto. A Madre fica preocupada. Silvestre veste a sugestão de roupa de Franciely e ela a sugerida por ele para passearem juntos. A roupa que Silvestre veste é justa e acaba rasgando. Enquanto isso, Cecília e Gustavo saem para almoçar com Lulu e Dulce Maria no LePf.



