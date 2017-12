SBT – Carinha de Anjo – Nicole coloca em prática seu plano de sequestrar Dulce Maria

Leonardo consegue o uniforme da Rey Café e entrega a Nicole. Nicole diz que o próximo passo depois do sequestro é falir a Rey Café. Madre Superiora vai atrás de Dulce Maria, encontra Fabiana, diz que sabe do plano e que elas vão arcar com as consequências. Dulce Maria, escondida, escuta tudo. Nicole dá uma mala de dinheiro para Leonardo. Leonardo aceita o Dinheiro, mas diz que faz o que faz porque a ama. Madre Superiora pede à Irmã Rita que não deixe Dulce Maria se encontrar com Irmã Fabiana.



Rosana vai à casa de Diana e descobre que foi Inácio quem fez os bolos. Inácio diz que apoia as duas, caso queiram expandir os negócios. Nicole sai para colocar em prática seu plano de sequestrar Dulce Maria. Zeca, Zé Felipe, Miguel e Emílio saem para explorar a fazenda. Nicole vai de carro com um homem que finge ser um motorista da Rey Café buscar Dulce no colégio. Enquanto Nicole espera no lado de fora da fazenda, o motorista entra, diz que Estefânia teve um imprevisto e pediu que ele buscasse a menina. Zeca, Zé Felipe, Miguel e Emilio veem Nicole do lado de fora da fazenda.



O motorista leva Dulce para Nicole, que dá sonífero à menina. Nicole coloca Dulce, desacordada, numa mala dentro do porta-malas. Os meninos veem tudo e planejam salvar a amiga. Enquanto Nicole se afasta para fazer uma ligação, eles tiram a menina de dentro da mala e substituem por gravetos e pedras que estavam pegaram durante sua aventura. Nicole vai embora sem perceber a troca. Os meninos se preocupam por Dulce estar desacordada.