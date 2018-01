SBT – Carinha de Anjo – Páscoal se emociona ao ler carta de Antonieta

Todos ficam tristes com a notícia dos homens e Madre permite que entrem. Gustavo vai até o colégio falar com a religiosa e entrega para ela um envelope com uma documentação enviada por Antonieta que deve ser dada para Páscoal. Dulce vai com Fabiana entregar o envelope para o jardineiro, que, ao ler uma carta, se emociona.



No segundo envelope, ele fica muito feliz, beija as duas e sai comemorando para contar para Madre Superiora o que descobriu. O jardineiro conta que Antonieta deu para ele um testamento em que diz que as terras da fazenda não serão vendidas e que ele é o dono do colégio, após o falecimento dela. A notícia se espalha pelo colégio e todos comemoram.



