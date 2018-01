SBT – Carinha de Anjo – Paula passa mal após pergunta de Vítor

Todos no colégio preparam uma grande festa para Páscoal. Antonieta está nos últimos momentos de vida no hospital e conta para seu funcionário que a pior coisa de sua vida foi ter abandonado o amor que sentia por Páscoal e a melhor foi deixar de lado o egoísmo e dar o colégio para seu amado.



Paula conta para Estefânia durante o jantar que é mãe de uma menina de 16 anos chamada Cassandra. Estefânia conta que quer conhecer a garota e sugere para que, da próxima vez, traga a garota. Leonardo faz Silvana acreditar que Cristóvão é oportunista e visa substituir Gustavo no futuro da Rey Café.



Paula passa mal durante o jantar devido sua doença e após responder uma pergunta de Vitor ao dizer que ficou grávida bem no término da faculdade. Em particular, Vitor pergunta se é pai de Cassandra, mas Paula diz que não. A mulher se despede e vai embora. Flávio faz pesquisa na internet sobre acidentes domésticos. Vitor vai até a casa de Gustavo conversar com o amigo.



