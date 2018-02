SBT – Carinha de Anjo – Paula revela a Cassandra que Vítor é seu pai

Gustavo faz vários vídeos com celular dele com Cecília, que está com medo de viajar de avião pela primeira vez. O casal registra cada momento da viagem até o destino de Bariloche, na Argentina, como a escala na capital Buenos Aires. O casal chega ao destino, que neva. Cecília fica encantada com a beleza do lugar. Durante a lua de mel de Gustavo, Cristóvão fica à frente da Rey Café.



Leonardo se aproveita da situação e da relação com Silvana para armar as escondidas um plano para prejudicar o advogado na empresa. No hospital, Paula pede perdão para Cassandra e revela para a garota que Vitor é seu pai. A mulher conta que não há o que pode ser feito pela sua vida e a doença está vencendo. Enquanto isso, Vitor diz para Estefânia que vai para o Rio de Janeiro, pois Paula pode falecer a qualquer momento.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.