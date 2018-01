SBT – Carinha de Anjo – Rosana é reeleita síndica do prédio

Juju ajuda a campanha da mãe pela reeleição de Rosana como síndica do prédio. Madre Superiora explica o sentido da palavra fofoca com objetivo de acabar com as maldades de Frida e Bárbara a respeito de Lulu. Madre fica sabendo que a conversa de Antonieta com Gustavo e Padre Gabriel não deu certo. Cecília e Dulce motivam a religiosa a tentar uma última conversa com a proprietária das terras.



Os comentários falando mal do novo café da Rey Café começam a ser notados na internet. Bruna exibe o resultado do clipe de Zeca e Miguel. Rosana comunica a família que foi reeleita síndica do prédio. Bruna tenta tudo para conquistar Zeca.



