SBT – Carinha de Anjo – Silvestre se disfarça como vidente para atender Franciely

Cecília conta para Gustavo que a Madre Superiora permitiu que eles se casem no colégio. A professora conta ainda que convidou Fabiana para ser sua madrinha de casamento. Juju revela para a mãe que está com saudade de Zeca e acha melhor esperar mais um tempo para saber se no futuro voltam ou não a namorar. A noviça Fabiana conta para as alunas que haverá um show de uma grande dupla no colégio, mas não conta quem são os artistas.



Delegado Peixoto revela para Gustavo e Cristóvão que não há pistas do motorista contratado por Nicole para sequestrar Dulce Maria se passando por funcionário da Rey Café. Através do retrato falado, Peixoto conta que chegou a suspeitar de Flávio, mas não há certeza disso.



Franciely se consulta com a vidente mais uma vez, que na verdade é Silvestre disfarçado. A falsa vidente diz que o nome do marido dela será Junior. Peixoto vai até a casa de Haydee para falar com ela e Flávio a respeito de Nicole.