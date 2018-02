SBT – Carinha de Anjo – Tuca aparece no apartamento de Rosana

Diana está incomodada com o namoro entre Zeca e Bruna (Duda Matte). Estefânia ajuda Silvestre a tentar se aproximar de Franciely. Dulce Maria é surpreendida com uma surpresa feita por Emílio para que eles façam as pazes. Haydee diz ao filho que vai ao baile da terceira idade e Flávio faz questão de acompanhar a mãe após saber que sempre há acidentes na festa. Tuca (Supla) aparece no apartamento de Rosana de surpresa, porém com autorização da filha, Juju.



Peixoto chega em casa e fica surpreso ao se deparar com o ex-marido de Rosana. Jéssica, mãe de Bruna, vai buscar a filha. Diana conta que está preocupada com a relação precoce dela com Zeca. A mulher concorda e ainda diz que a filha é mimada pelo pai. Peixoto e Tuca conversam para tentarem deixar a relação aceitável entre eles. Tuca vai embora para fazer um show após provocar o delegado.



Vitor revela para Estefânia que teve um rápido envolvimento com Paula (Carolina Manica) na juventude. Cassandra (Bárbara Maia) aparece pela primeira vez. No Rio de Janeiro, a menina é rude com a mãe e diz que nunca soube quem é seu pai.



