SBT – Carinha de Anjo – Tuca se despede de Juju e vai embora

Tuca explica que “Papito” é um apelido carinhoso que usa com quem gosta. O roqueiro se despede da filha e vai embora da cidade. Gustavo reforça para Silvana que o período que não estiver na empresa quem responde por ele é Cristóvão. Cecília recebe presente das meninas do colégio. Inácio e Diana perguntam de quem são os eletrônicos que estão na casa deles.



Zé Felipe chora e conta para irmã Didi que ele pegou emprestado alguns brinquedos e os pais acham que alguém pode pensar que ele roubou os equipamentos. Didi anima o garoto e diz para ele treinar para o grande dia do teste de futebol. Dulce prepara uma festa surpresa para o pai. Dulce sonha com Tereza e com Cecília juntas e fica feliz com o encontro.



