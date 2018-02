SBT – Carinha de Anjo – Zeca conversa com Inácio sobre Bruna

Tuca canta na praça durante o almoço e é aplaudido pelas pessoas. Peixoto diz que precisa paparicar Olívia para não ser prejudicado durante a inspeção do trabalho e vida dele. Cristóvão diz para Gustavo ficar atento ao comportamento de Silvana e Leonardo, mas o empresário diz que o advogado pode estar exagerando. A inspetora chega para o jantar na casa de Rosana e Peixoto. Inácio conversa com Zeca sobre o comportamento do garoto.



Zeca diz que a mãe está implicando demais com Bruna. O garoto confessa que se sente bem com a garota, embora não esteja tão apaixonado. Inácio diz que espera que o filho continue com bom comportamento. Cecília conta para Gustavo sobre como Dulce estava se sentindo após a mentira contada por Bárbara e Frida. No dia seguinte, a inspetora vai embora para preparar seu relatório sobre a delegacia.



