Se confirmado, Jorge Lopes pode substituir Frank Aguiar no Senado

O vice-presidente do Solidariedade, candidato a deputado federal Jorge Lopes, pode trocar sua candidatura a deputado federal pela de senador no lugar de Frank Aguiar na chapa do candidato a governador Dr. Pessoa.

“Como o Ministério Público pediu a impugnação da candidatura de Frank Aguiar, se isso for confirmado, é hora do Solidariedade ganhar mais espaço da chapa de Dr. Pessoa, que hoje é dominada pelo PTC e PRB”, explica o vice-presidente Jorge Lopes, que está candidato a deputado federal mas abre mão para sair ao Senado substituindo Frank.

Jorge explica que tem o apoio de 10 dos 12 candidatos a deputado estadual do SDD e eles já manifestaram a intenção de lançar Jorge para o lugar de Frank. “Nomes como Raimundinha da Pesca e Eufrânio (do Sul do Piauí) estão propondo isso”, detalha.

A ida de Jorge Lopes para o Senado resolve ainda outra questão: o partido escolheu a Major Elizete Lima como candidata a federal do coração, fato que tem causado desconforto em Jorge por conta do rateio diferenciado dos recursos do fundo de campanha. “Está desigual”, reclama.

