Seca traz prejuízo de R$ 466 milhões para a agricultura do Piauí

Divulgado na última sexta-feira, 26 de outubro, um desdobramento do estudo ‘Decretações de anormalidades causadas por desastres nos Municípios brasileiros’, realizado pela Confederação Nacional de Município (CNM), aponta que apenas nos seis primeiros meses do ano passado, os prejuízos provocados pela seca na agricultura do Piauí chegaram a R$ 466,339 milhões.

A CNM revela que especificamente, os Municípios nordestinos perderam R$ 28,2 bilhões na agropecuária; R$ 2,8 bilhões na indústria; e a agricultura registrou a maior devastação, de R$ 2,8 bilhões. Em muitas localidades, não há água para o consumo humano, ou seja, para fazer comida e tomar banho, muito menos para a produção agrícola e para o gado. “O desabastecimento de água provocou prejuízos de R$ 3,1 bilhões na saúde”, mostra o estudo. Só a Paraíba teve 3.875 decretos reconhecidos pelo poder público federal, nos últimos anos. Isso significa um decreto a cada dois dias.

O levantamento ainda sintetiza que no período de 15 anos foram 2.551 decretos emergenciais emitidos aos municípios piauienses, o que evidencia a grave situação da seca no Estado. Os desastres naturais são responsáveis por danos humanos, materiais e ambientais, a cada ano, eventos negativos como a seca e o excesso de chuvas tornam-se cada vez mais severos em decorrência das mudanças climáticas e também pela intervenção humana, deixando municípios inteiros debaixo d’água e ou assolados pela seca.

Fonte: Meio Norte

