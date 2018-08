Secretária de Educação de Fronteiras participa do 7º Fórum Nacional Extraordinário dos DMs em Recife

A professora e secretária de educação da cidade de Fronteiras, Verônica Ribeiro está na capital do Pernambuco, representando o município no 7º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação. O Fórum está acontecendo desde o dia 14 e segue até hoje 17 de agosto de 2018.

O objetivo do fórum é debater o direito à educação e a garantia ao acesso, à permanência e à aprendizagem. Como também, outros temas ligados à oferta do ensino e à implementação de políticas educacionais do país que a Undime convida dirigentes municipais de educação de todo o Brasil para participarem.

Ao longo dos quatro dias de programação, o evento mobilizou cerca de 1.500 dirigentes, técnicos de secretarias e educadores para discutir assuntos como financiamento da educação, implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), formação do professor e seu papel no processo de ensino e aprendizagem, além de políticas e programas para garantir o direito à educação.

A programação está organizada em conferências, mesas-redondas, oficinas temáticas, visitas dos participantes a salas de atendimento governamental (FNDE, Inep, Sase, SEB, Secadi, Capes, Ministério da Saúde), estandes do Conviva Educação e de parceiros institucionais da Undime (Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação SM, Fundação Telefônica-Vivo, Instituto Natura, UNICEF e UNCME) e estandes de empresas expositoras.

A professora e secretária de educação do município de Fronteiras, Verônica Ribeiro destaca a sua experiência na participação do Fórum e conta que a partir dos debates e discussões, adquiriu muito aprendizado para propagar com os demais educadores que atuam na gestão de Fronteiras. “As palestras foram de extrema importância, como também todos os estandes apresentavam coisas bacanas e enriquecedoras. Adquiri uma grande experiência com todas as oficinas e mesas redondas que foram ministradas e pretendo levar essa bagagem para a educação de Fronteiras”, finalizou a secretária.

Veja as fotos!











































O post Secretária de Educação de Fronteiras participa do 7º Fórum Nacional Extraordinário dos DMs em Recife apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte