Secretaria de Educação de Vila Nova do Piauí desenvolve ações voltadas para a VIII Semana do Bebê

A VIII Semana do Bebê teve início no município de Vila Nova do Piauí no último domingo dia das mães (13), é uma realização da prefeitura municipal em parceria com as demais secretarias. Todos os dias da semana atividades voltadas para as mães, gestantes e crianças de 0 à 6 anos estão sendo realizadas no município.

Durante o decorrer da semana as secretarias que compõe a administração do prefeito Edilson Brito (PTB) estão realizando atividades na semana do bebê. Na última quinta-feira (17), a secretaria municipal de educação, desenvolveu atividades com as mães, gestantes e crianças.

A secretaria municipal de educação de Vila Nova do Piauí, em nome da secretária Edinete Brito, e os demais educadores, reuniram todos os alunos da rede municipal de ensino no ponto de cultura cidade poesia, com o intuito de realizarem atividades educacionais voltadas para a VIII Semana do Bebê.







De acordo com a secretária Edinete Brito, o dia da educação contou com uma vasta programação, com exposição de vídeos, cantinho da pintura, cantinho da beleza e brincadeiras direcionadas pelos professores.

“Na parte da manhã, as atividades foram desenvolvidas pela Unidade Escolar Plágida de França, 1° ano da Unidade Escolar Zacarias Manoel da Silva, com a coordenação da diretoria Luzia, secretários e professores e também os alunos da Unidade Escolar Sabino Gomes de Lima, com a direção da Evinha Lima e a professora Rosemar”, destacou a secretária.

Além das atividades da parte da manhã, a secretária conta que na parte da tarde, mais ações foram desenvolvidas pela secretaria de educação, e relata que outras representações municipais estiveram presentes. “A tarde os alunos da Pró-Infância, Professor Osvaldo, conduziram o momento. Também estiveram presentes a equipe da secretaria de educação, alunos e funcionários das escolas municipais, também a secretaria de cultura estiveram conosco e alguns representantes da secretaria de saúde”, finalizou a secretária.

