Secretário de Agricultura de Paquetá morre vítima de infarto

Após passar mal e ser encaminhado para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, faleceu na noite deste domingo, 20 de maio, o atual secretário municipal de agricultura de Paquetá do Piauí, Jeferson Ribeiro de Moura Borges, 34 anos. O jovem deixa a esposa, Carina Ribeiro, e duas filhas.

Jeferson coordenou com muito brilhantismo a realização da II Feira da Agricultura Familiar promovida durante este domingo, 20, em Paquetá do Piauí. O jovem saiu do local por volta das 15h00, onde foi até a casa dos pais, no povoado Cajazeira dos Gonçalves, permanecendo por lá até às 17h30. Logo depois foi para sua casa, no Bairro Morada Nova, em Picos, onde por volta das 19h00 passou mal e veio a óbito.

O velório do secretário está acontecendo neste momento no Salão PAF Vida, na Rua do Cruzeiro, onde ocorrerá até às 15h00 desta segunda-feira, 21. Em seguida o corpo será transladado para o povoado Cajazeira dos Gonçalves, onde será velado até às 07h00 de terça-feira, 22, na casa de seus pais. Em seguida acontecerá o sepultamento no cemitério do mesmo povoado.

Jeferson era muito conhecido, pois trabalhou na coordenação da campanha do vereador picoense Renato em duas ocasiões, como também trabalhou na Secretaria de Agricultura de Picos no Governo de Gil Paraibano.

Lá em Paquetá do Piauí Jeferson foi candidato a vereador na última eleição e não logrando êxito nas urnas foi convidado para assumir o cargo de Secretário de Agricultura, cargo que exerceu até o último dia de vida.

De acordo com o seu pai, Francisco Soares (Soares Borges), em 2014 Jeferson foi submetido a uma cirurgia cardíaca, e em outubro do ano passado, o mesmo teve uma recaída, precisando passar por tratamento, mas que, segundo seu pai, o quadro dele estava bom.

LUTO OFICIAL

Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Paquetá do Piauí, o prefeito Thales Pimentel decretou nas primeiras horas desta segunda-feira, luto oficial pelo falecimento de Jeferson Ribeiro.

Fonte: Folha Atual