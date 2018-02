Secretário de Segurança promete mais policiais para a região de Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O secretário de Segurança Pública do Piauí, deputado federal licenciado Fábio Abreu, prometeu que mais 100 policiais militares serão deslocados para a região de Picos após a formação da nova turma aprovada no último concurso realizado pelo Governo do Estado. Ele destacou que pretende sanar o problema divulgado por todo o estado de que poucos policiais estão fazendo a segurança das pequenas cidades.

“A ideia nossa é que não tenhamos aquela informação, que hoje infelizmente é verdade de que o município tem apenas três policiais, vamos contemplar os municípios que estão nessa situação para que tenham no mínimo oito e dois policiais por dia”, frisou.

Fábio Abreu disse ainda que solicitou ao governador Wellington Dias (PT) a possibilidade de convocar uma segunda turma de classificados do concurso da PM. Ele afirmou que a viabilidade da convocação está sob análise, pois será necessário um aditivo no edital anterior.

Saída

Fábio Abreu deve se desincompatibilizar da Secretaria de Segurança Pública em abril para concorrer a reeleição para o cargo de deputado federal no pleito desse ano. Ele destacou que a indicação do novo secretário será sua. “Tomaremos essa decisão no próximo mês para que a pessoa vá se ambientando. Será uma pessoa que já tem esse tato conosco”, declarou.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Folha Atual