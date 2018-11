Secretário garante o 13º e diz que haverá cortes

O secretário Estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, confirmou no Notícia da Manhã, desta quinta-feira (22), que o governo irá reduzir o número de Secretarias e Coordenadorias na nova reforma administrativa para o quarto mandato do governador Wellington Dias (PT). Rafael Fonteles garantiu ainda o pagamento do 13º e que o governo faz todos os estudos para manter a tabela de pagamento do servidor público.

Segundo o secretário, o Estado faz contingenciamento rigoroso de despesas para evitar um colapso financeiro. Ele ressaltou que o governo não pode ficar na dependência de receitas extraordinárias para fechar as contas e que nos próximos dias serão anunciadas mudanças na máquina administrativa.

“Mais um ano muito desafiador. Todos os anos estamos tendo que fazer essa reserva para pagar a segunda metade do 13º no final do ano em razão dessa frustração de receitas. Estamos confiantes que mais um ano vamos superar isso e estamos lançando mão de várias alternativas para termos receitas extraordinárias para que não haja nenhum susto no cumprimento da tabela. É um ano de dificuldades, mas estamos confiantes que iremos honrar”, disse o secretário.

Rafael Fonteles frisa que é a favor da redução da máquina administrativa e acredita que o início do novo mandato de Wellington Dias (PT) é propício para mudanças. O secretário acrescenta que o governador já sinalizou para alterações, inclusive, propostas pela equipe econômica.

“Despesa é que nem unha, tem que cortar sempre. Antes tarde que nunca […] Temos que nos adaptar aos tempos de dificuldades fiscais para a correção ser permanente. A questão da redução das despesas e, eventualmente, o enxugamento da máquina, é o que tá sendo trabalhado. Cada redução de despesas tem um impacto e não apenas político, mas em serviços para a população. Então nunca é uma decisão simples, mas tem que ser tomada em um momento”, disse o Fonteles que acredita que as medidas serão anunciadas nos próximos dias.

“Serão mudanças não só relativas a redução da máquina administrativa, número de secretarias ou coordenadorias, que não é o mais relevante, como a redução efetiva de despesas não essências”, completa o secretário de Estado da Fazenda.

