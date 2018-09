Sem Lula, Haddad lidera com 16,91% das intenções de voto no Piauí

A quarta rodada de pesquisa do Instituto Opinar aponta que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), lidera as intenções de voto no estado com 16,91%, em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (5), no Jornal do Piauí.

Com o Lula inelegível, Ciro Gomes (PDT) aparece em segundo no estado com 13,59% dos votos. Foi o candidato que mais cresceu entre os eleitores piauienses, já que na pesquisa anterior ele tinha 3,14%.

Jair Bolsonaro, do PSL, tem 10,44% da preferência do eleitorado piauiense.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro. O instituto entrevistou 1.082 eleitores no estado em 59 municípios. O levantamento está registrado no TSE com o Nº PI 087993/2018 e BR 02130/2018. A margem de erro é para 2,97 para mais ou para menos.

Lula tem 64% dos votos

Se a candidatura do Lula for liberada, o ex-presidente tem 64% da preferência do eleitor do estado. Jair Bolsonaro se manteve estável com 8,87% dos votos. No cenário com o Lula, Ciro tem 7,12% dos votos.

