Senador Lindbergh anuncia que Lula não será candidato a presidência

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) anunciou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não será candidato ao Planalto e passará a postulação para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

“O povo brasileiro quer o Lula de volta. À tarde vai ser lida uma carta de Lula em que ele coloca Haddad como seu representante. Lula não deixa de ser candidato. É candidato com o nome de Haddad. As pessoas vão perceber que Haddad é Lula na eleição”, disse o parlamentar em vídeo. “Meu sentimento é de indignação”, afirmou.

Segundo o congressista, Lula foi alvo de um “processo absurdo sem crime. Lula está preso injustamente”. “Transformaram Lula numa figura mais forte, num gigante para a história do País. Lula vai eleger o próximo presidente. Haddad é a voz de Lula. É o mesmo projeto. Lula não é só um operário nordestino que virou presidente do País. É um projeto de País que incluiu o povo”, acrescentou, manifestando “indignação com esses canalhas que deram um golpe neste País”.

Fonte: Brasil 247

