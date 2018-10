Severo Eulálio é o mais bem votado para deputado estadual em Picos

Assim como aconteceu em 2014, Severo Eulálio (MDB) foi o candidato a deputado estadual mais bem votado em Picos. O deputado obteve 7.037 votos, o equivalente a 18,11% dos votos válidos.

A segunda colocação em Picos ficou com Belê Medeiros (Progressistas) com 6.776 votos, atingindo um percentual de 17,44%. Em seguida aparece Nerinho (PTB) com 6.003, sendo 15,45% dos votos e Pablo Santos (MDB), que obteve 3.424, percentual de 8,81% dos votos.

O quinto candidato mais bem votado em Picos foi o Coronel Carlos Augusto (PR) com 2.241, o equivalente a 5,77% dos votos válidos.

Em todo o Estado, o deputado Severo Eulálio foi o quinto mais bem votado com 47.175 votos, o equivalente a 2,60% dos votos, se reelegendo para mais um mandato na Assembleia Legislativa do Piauí.

Pablo Santos e Nerinho também conseguiram à reeleição. Pablo obteve 38.177, o equivalente a 2,10% dos votos. Já Nerinho atingiu uma votação de 27.684, que equivale a 1,52% dos votos válidos.

A deputada Belê Medeiros não se elegeu e ficou na quinta suplência. Ela obteve 21.584 votos, sendo 1,19% dos votos válidos.

