Severo Eulálio lança em Picos candidatura à reeleição

O deputado estadual Severo Eulálio Neto (MDB) lançou, na noite dessa sexta-feira (24), no Espaço Fátima Sá Eventos, em Picos, a sua candidatura à reeleição. O evento foi prestigiado por um número expressivo de lideranças politicas e simpatizantes do parlamentar.

O lançamento da candidatura contou com a presença do prefeito Padre Walmir Lima (PT), do deputado federal Assis Carvalho (PT) e vereadores e prefeitos de Picos e região.

Severo Eulálio chegou ao local do evento acompanhado de familiares, posou para fotos, cumprimentou pessoas e foi levado nos braços até o palanque.

Durante seu discurso, o deputado Severo Eulálio fez uma prestação de contas do seu mandato e destacou seus projetos para Picos. “Destinamos emendas para UESPI, para calçamento nas ruas da cidade e também para a parte cultural e esportiva da nossa cidade. Em breve iremos construir uma biblioteca e estamos realizando o nosso trabalho de maneira simples e transparente”, disse.

