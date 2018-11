SINE realiza cadastro de candidatos para trabalhar em Usina Solar no Piauí

O SINE Piauí realiza durante essa semana o atendimento às pessoas interessadas em trabalhar no canteiro de obras da Usina Solar São Gonçalo, em São Gonçalo do Gurgueia. Os atendimentos à população estão sendo realizados na Secretaria Municipal de Saúde do município, que adequou a sua estrutura para receber as centenas de candidatos às vagas disponíveis.

A primeira empresa a disponibilizar vagas de trabalho é a Soltec, uma das empresas parceiras da multinacional ENEL. Há vagas para ajudante de obra, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista de manutenção, encarregado de manutenção, encarregado de obras, mecânico de máquinas pesadas, mecânico soldador, montador, motorista de caminhão guindauto, motorista de comboio, motorista de veículo leve, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor e servente.

Na última segunda-feira (5), a Polícia Militar estima que quase mil pessoas aguardavam atendimento na pequena cidade de São Gonçalo.

De acordo com a Coordenadora do SINE, Poliana de Sousa, a capacidade de atendimento diário é de até 400 pessoas. “As pessoas que se enquadram nas vagas disponíveis já estão sendo encaminhadas para entrevista no escritório da empresa, aqui mesmo na cidade. Aqueles que não se enquadrarem no perfil dessas vagas permanecerão cadastrados e as próximas empresas a participarem do processo de construção poderão chamar essas pessoas”, esclarece.

Para efetuar o cadastro, os candidatos devem ter em mãos documentos pessoais, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, título de eleitor, comprovante de quitação militar (homens) e comprovante de residência. “Quem não tiver a Carteira de Trabalho em mãos fará apenas fazer o cadastro, mas não poderá participar da entrevista, pois para contratar a empresa exige o documento”, explica Poliana.

As pessoas selecionadas nesta primeira fase serão contratadas e passarão por um treinamento, que será dado pela própria empresa. “Os trabalhos de supressão vegetal já tiveram início e a previsão é de que a Soltec inicie os primeiros trabalhos em 1º de fevereiro”, declarou Maurício Vasconcelos, funcionário da Enel. “A estimativa é de que cerca de mil trabalhadores sejam contratados, inicialmente, e conforme a necessidade as empresas vão chamando os candidatos”, explica Vasconcelos.

Com a previsão de início dos trabalhos de uma outra empresa, a HP Terraplanagens, o SINE já tem previsão de retornar ao município já no início de dezembro. Durante essa semana, o atendimento do SINE acontecerá até sexta-feira (9).