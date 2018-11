SINEPE-Pi promove evento sobre a BNCC

O SINEPE-PI promoverá no próximo dia 10 de novembro das 9 às 12 horas, no Auditório Professor Clementino Siqueira, o Colóquio Pedagógico sobre a Base Nacional Comum Curricular.

Transmissão ao vivo

O evento terá transmissão ao vivo através do YouTube, no canal do Colégio Pro Campus (TV Pro Campus)

Inscrições:

VOCÊ DIRETOR, assim como sua equipe pedagógica e seus professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental são nossos convidados. Para isso, confirme sua presença e o nome dos educadores de sua escola que participarão através do e-mail: [email protected], telefones: (86) 3222 6002 ou 9 9982 1644 falar com Elisangela, até o dia 08 de novembro, próxima quinta-feira.

Mais informações:

O sistema de ensino brasileiro, em todas as unidades federadas, prepara-se para implantar a nova Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (EI) e do Ensino Fundamental (EF) a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades de ensino no âmbito da educação básica.

Nesse sentido, o SINEPE/PI, em parceria com a SEDUC/PI, realizará um Encontro Pedagógico para apresentação e discussão da versão preliminar do Currículo do Piauí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, que servirá de parâmetro para a definição do currículo de sua escola, cuja construção conta com a contribuição de inúmeros cidadãos e educadores do nosso Estado, via online. Nesse dia sua escola poderá discutir com a Profª Gabriela as propostas constantes no site da SEDUC/PI .

Mediante solicitação do SINEPE/PI a data do envio de sugestões foi prorrogada até o dia 12 de novembro. Acesse o site https://curriculodopiaui.wixsite.com/piauipelaeducacao e participe!

Nosso objetivo é fazer chegar ao conhecimento das instituições de ensino sindicalizadas a Proposta Curricular do Piauí, construída pelo órgão oficial do Estado, SEDUC/PI, a partir das contribuições recebidas.

———-

Apresentação: Gabriela Oliveira Leitão e Equipe

Data: 10 de novembro de 2018

Local: Auditório Prof. Clementino Siqueira – Edifício Terra do Sol

Endereço: Rua Rui Barbosa, 725 – Centro/sul – Em frente ao Colégio Pro Campus.

Horário: das 9 às 12 horas

Faça sua inscrição até o dia 08/11/2018.

Informações: (86) 3222 6002 / 99982 1644 Email: [email protected]

