O brasileiro, Josenilson Gomes, 39 anos, morador da cidade de Manchester – NH, nos Estados Unidos, foi encontrado morto neste sábado (19/05) em seu apartamento onde morava sozinho. A família ainda não tem informações sobre as causas da morte e nem quando foi à morte.

Ele não comparecia aos trabalhos e nem se comunicava com ninguém há cinco dias. “Bom filho, bom pai (ele deixa um filho de oito anos que era a razão de ele viver na América), temente a Deus, vem de uma família humilde de Fortaleza – CE. Sua família no Brasil não tem condições financeiras de custear as despesas funerárias, exames de identificação e translado do corpo”, diz o texto publicado na internet.

Filho do casal de picoenses, Zeneide de Paula Melo Gomes e José Gomes de Lima, que reside atualmente no Ceará, Josenilson Gomes é sobrinho do ex-prefeito de Picos, Gilvan Gomes.

Os amigos e familiares iniciaram uma campanha com o objetivo de arrecadar U$ 9.000 (nove mil dólares americanos), ou seja, aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Qualquer falar é bem vindo e vai ajudar no translado do corpo para o Brasil.

Para Doações no Brasil use umas das contas abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome: Joselia de Paula Gomes

Agência: 1563

Conta: 00003253-7

Operação: 013

CPF: 872.292.853-72

________________________________________

BANCO DO BRASIL

Nome: Josineuton Pimentel De Queiroz

Agencia : 2906-8

Conta Corrente : 26754-6

CPF: 491.303.073-68

Fonte: padref.com

A notícia Sobrinho de ex-prefeito de Picos é encontrado morto nos Estados Unidos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte