Suplente de vereador é morto a tiros na porta de sua residência

O suplente de vereador Cícero de Lima Feitosa, de 52 anos, foi morto a tiros em frente a sua residência por um bando ainda não identificado, em São João da Fronteira, cidade a 230 km ao Norte de Teresina. A informação foi confirmada ao OitoMeia através da assessoria de imprensa do delegado Emir Maia, gerente de Policialmente do Interior do Piauí.

A princípio, as informações dão conta de que quatros homens estavam próximos à residência da vítima, escondidos, aguardando a vítima chegar. A Polícia Civil da cidade de Piracuruca é que ficou encarregada de investigar o caso.

Até o momento não se tem informações sobre os suspeitos e a delegacia segue em diligências. Até o fechamento dessa matéria o delegado responsável pelo caso não foi encontrado, mas a reportagem segue tentando contato com o mesmo para trazer mais informações a cerca do que teria motivado o crime.

O corpo foi removido pelo IML daquela cidade e pouco depois liberado para a família fazer o velório.

