Suspeito de assalto detido com revólver é agredido por populares no PI

Um assaltante foi mobilizado e agredido por populares ontem (10), por volta das 17h30, em Teresina. Ele foi identificado como Edson Almeida dos Santos, conhecido como “Cabeça de Peta”, de 25 anos. O caso ocorreu no Conjunto João Emílio Falcão, na zona Sul da Capital.

De acordo com o sargento Braga, da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, Edson tentava assaltar um mototaxista quando as agressões ocorreram.

“Esse homem foi detido por populares. Quando chegamos ao local, ele estava na posse de um revólver calibre 38 quando abordou um mototaxista e anunciou o assalto. O mototaxista junto com alguns moradores reagiu e, então, passaram a lincha-lo. Fizemos a apreensão da arma, da moto usada por ele e o conduzimos para receber os primeiros socorros”, disse o sargento, que atendeu a ocorrência junto com o sargento Almeida e o cabo Zilmar.

Edson Almeida foi atendido no Hospital de Urgência de Teresina e depois encaminhado a Central de Flagrantes. Além da moto e do revólver, que estava com três munições intactas, ele estava com R$ 340,10 e um capacete.

