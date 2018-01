Suspeito de assassinar vendedor confessa crime

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O suspeito de assassinar o jovem Felipe Lavor dos Santos confessou a autoria do crime durante depoimento na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos. Fagner Dias Evangelista, mais conhecido como “Galego do Papelão” foi preso na última sexta-feira (12), na cidade de São José do Piauí.

O delegado Agenor Ferreira Lima informou que na época do crime um menor foi apresentado como suspeito de ter cometido o ato infracional no sentido de ajudar Fagner a se livrar da autoria do crime. “No entanto, posteriormente, obtivemos a informação de que ele estaria auxiliando o Fagner no sentido de assumir a responsabilidade por aquele fato. Mas a gente realizou as investigações e verificamos que a suspeita de autoria do crime era realmente da pessoa de Fagner”, completou.

Segundo o delegado, durante as investigações foram realizadas algumas oitivas e perícias em aparelhos celulares até localizar e prender “Galego do Papelão”.

O delegado informou ainda que a motivação dor crime foi por conta de uma confusão generalizada durante o show no Picoense Clube.

Crime







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O jovem Felipe Lavor dos Santos foi assassinado com um golpe de faca na região do peito. O crime ocorreu durante um show no Picoense Clube, no último dia 4 de outubro de 2017.