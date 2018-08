Suspeito de estelionato é preso em ação conjunta das Polícias Civis do Piauí e Ceará

As Polícias Civis do Piauí e Ceará, em ação conjunta, cumpriram o mandado de busca e apreensão, e de prisão na cidade de Crateús (CE) contra um homem, suspeito de estelionato e furto qualificado, na manhã desta terça-feira (21/08). Os crimes teriam sido praticados nas cidades de Parnaíba, Buriti dos Lopes e Luís Correia, no Piauí.

O homem foi identificado como Francisco Elson de Sousa e praticava os crimes em agências bancárias no Piauí. O mesmo ainda seria suspeito de crimes em outros estados da região Nordeste. No momento da prisão, foi encontrado com Francisco uma espingarda calibre 36 e diversos cartuchos. Após ser detido, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateús, onde foram feitos os procedimentos legais, em seguida, ele foi encaminhado para Parnaíba. Tony Sales Fonte: Com informações do Blog Tony Sales

