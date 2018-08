Suspeito de matar e enterrar idoso é preso em Itainópolis

A Polícia Civil de Picos cumpriu na manhã desta terça-feira (28) um mandado de prisão temporária contra o suspeito de assassinar e enterrar o próprio vizinho, identificado como Amaury da Silva, de 71 anos, em crime correu em 18 de agosto deste ano na cidade de Itainópolis (PI). O suspeito foi identificado como Manoel Gomes Pessoa, conhecido como ‘Manoel do Roque’, está sendo investigado pelo homicídio e foi localizado no povoado Santa Laura, em Itainópolis, e encaminhado para a Delegacia Regional de Picos.

O pedido de prisão foi expedido pela delegada Laura Regina Carneiro. O crime chocou a comunidade, já que o corpo foi encontrado em estado de decomposição em uma estrada vicinal dias depois do idoso estar desaparecido. Amaury foi achado com sinais de golpes de faca e parcialmente coberto por galhos e terra. A vítima, que era conhecida como Maurinho, era solteiro e residia a apenas dois quilômetros de onde foi encontrado. Manoel do Roque deverá continuar preso até a conclusão do inquérito.

Grande Picos