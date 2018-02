Suspeito de matar ex-companheira na frente da filha de 7 anos é preso no Piauí

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (1), no município de Curral Novo do Piauí, na região de Picos. De acordo com a Polícia Militar, havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele pelo crime de homicídio qualificado. Ele é suspeito de ter matado a ex-companheira.

Segundo a PM, o crime foi cometido no dia 13 de dezembro de 2017 em Dormentes, Sertão do Pernambuco. A filha do casal, de 7 anos, teria presenciado o momento em que o pai esfaqueou a ex-companheira no rosto, pescoço e tórax.