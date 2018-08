Um incêndio ocorrido na tarde deste sábado, 25, em um depósito de gás GLP, causou pânico na população do município de Sussuapara. O fogo teria começado em um veículo, que estava dentro do prédio.

“Fomos acionados por volta das 15h00, ao chegarmos a ocorrência verificamos que se tratava de um incêndio de grandes proporções. A contenção das chamas durou cerca de cinco horas e felizmente não houve a explosão de botijões nem perca de vidas humanas. Tivemos o apoio da prefeitura municipal de Sussuapara que disponibilizou um carro-pipa”, esclareceu o tenente.

Dados do Corpo de Bombeiros, apontam que as chamas atingiram cerca de vinte metros de altura.

“A empresa possuía atestado do Corpo de Bombeiros e sistema preventivo todo o nosso efetivo foi empregado na ocorrência o que não resultou em danos maiores. De acordo com o proprietário, as chamas tiveram início em um veículo da empresa que se encontrava dentro do pátio. De imediato as chamas se propagaram para os vasilhames de GLP que lá se encontravam”, disse Hamylton.

Picos 40 graus

A notícia Sussuapara: Veículo pega fogo e causa incêndio em depósito de gás apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.